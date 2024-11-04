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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يشارك في حفل افتتاح النسخة الأربعين من "اديبك 2024" بأبو ظبي

وزير البترول يشارك
وزير البترول يشارك في أدبيك 2024
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شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، بحضور كوكبة من وزراء الطاقة ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية، ونخبة من أبرز الخبراء والمبتكرين وأصحاب الرؤى من مختلف مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي. 

وذلك في إطار مشاركته في فعاليات النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، أحد أكبر الفعاليات الخاصة بصناعة الطاقة على مستوى العالم، والذي تستضيفه شركة أدنوك برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تحت شعار "تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة" خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتهدف هذه النسخة من الحدث إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة. ويشهد الحدث هذا العام إطلاق ثلاثة مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب، ودول الجنوب العالمي للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية. 

ويضم وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك بالحدث كل من المهندس  صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ، والدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس  إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

الافتتاح الرسمى البترول والثروة المعدنية أديبك