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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي جبهة النصرة لجلسة 4 يناير 2025

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة لجلسه 4 يناير.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة تهم الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد والالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية والإرهاب وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

ارتكاب جرائم الارهاب التدريب العسكري المستشار محمد السعيد المستشار محمد السعيد الشربينى بمجمع محاكم بدر تشار محمد السعيد الشربينى جنايات أمن الدولة سنة 2024