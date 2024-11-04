ضبط طالب تعدى على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد.. وضبط مرتكب الواقعة



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وإحداث إصابته التى أودت بحياته وفراره من المدرسة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (طالب بمدرسة كائنة بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر تعدى (طالب، بذات المدرسة) عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.

بالإنتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وذلك حال تواجدهما بفناء المدرسة ولاذ بالهرب "بالقفز من أعلى سور المدرسة".. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة بمكان إختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، كما تم ضبط (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.