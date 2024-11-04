رئيس الوزراء: مصر لديها أفضل التجارب في تطوير المناطق غير الآمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، كان سببه أن كل ما يروج إليه برنامج الأمم المتحدة الهابيتات من تدخلات في مستوى المدن تم تنفيذها في القاهرة وفي مصر تحديدًا بتجارب عملية وثرية بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف محدودي الدخل والشباب، مرورا بتطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.

وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن مصر لديها واحدة من أفضل تجارب العالم في تطوير وتنمية المناطق غير الأمنة على مستوى العالم مرورًا بالنقل الحضري والمدن الجديدة والمدن الذكية الخضراء.

وتابع، أن القاهرة بها تجارب كثيرة تمت في هذا الشأن بما فيها من نجاحات وتجارب ودروس ستفيد كل المشاركين في الندوات الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي وستكون الندوات ثرية وسيكون لديهم الفرصة لزيارة مشروعات على أرض الواقع بها ترجمة لما يتم الترويج له من أسس واستراتيجيات لعملية التنمية الحضارية.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.