"إي آند مصر" تتعاون مع بهية لدعم الرعاية الصحية لمرضى السرطان

أعلنت شركة "إي آند مصر" توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية لعلاج السرطان، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة التشخيص الطبي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. يشمل البروتوكول توفير أجهزة ومستلزمات طبية ضرورية للمستشفى، مثل جهاز لقسم علم الأمراض، من المتوقع أن يخدم حوالي 40 ألف حالة سنويًا.

وأكدت داليا الجزيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة "إي آند مصر"، أهمية هذا التعاون لدعم المجتمع، مشيرة إلى مبادرات الشركة التي بدأت داخلها لتحسين صحة الموظفين، وتحويل جهودهم الرياضية إلى مساهمات مالية لدعم مؤسسة صحية. وأضافت أن الشركة تلتزم بدعم المؤسسات الطبية مثل مستشفى بهية لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على صحة المرأة.

من جهته، أشار المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، إلى أن هذه الشراكة هي جزء من استراتيجية الشركة لدعم التحول الرقمي في قطاع الصحة عبر توفير تقنيات متقدمة تعزز إمكانيات المستشفى وتدعم التعليم الطبي.

كما وقعت "إي آند بيزنس"، إحدى شركات "إي آند مصر"، بروتوكولًا مع مستشفى بهية لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الفحوصات المبكرة والتوعية بسرطان الثدي، بجانب تدابير للأمن السيبراني لحماية بيانات المستشفى، بما في ذلك إجراء اختبارات دورية للمخاطر السيبرانية. وستشمل هذه الحلول شاشات تفاعلية لتيسير التبرعات عبر رمز الاستجابة السريع.

وفي هذا الصدد، صرح شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة "إي آند مصر"، بأن التحول الرقمي في الرعاية الصحية يمثل تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً على التزام الشركة بدعم مستشفى بهية عبر أحدث الحلول التقنية لتعزيز أداء المستشفى وزيادة معدلات الشفاء من سرطان الثدي.

من جانبها، أشاد الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، بدور "إي آند مصر" في دعم صحة المرأة المصرية وتقديم مساهمات مستدامة تركز على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى سرطان الثدي.

يُذكر أن "إي آند مصر" قامت بعدة فعاليات خلال شهر أكتوبر لنشر الوعي بسرطان الثدي، منها إضاءة مبناها باللون الوردي وتقديم محاضرات توعوية وفحوصات مجانية للموظفين. كما عملت على دعم محاربات بهية معنويًا وماديًا من خلال تنظيم فعاليات متنوعة مثل البازارات وجلسات الدعم النفسي.

تسعى مؤسسة بهية إلى توفير الرعاية الشاملة لمرضى سرطان الثدي، من خلال الكشف المبكر والعلاج المجاني، إلى جانب نشر الوعي والدعم النفسي، مما يعكس حرصها الدائم على تطوير خدماتها لصالح السيدات ومساندتهن في رحلتهن العلاجية.