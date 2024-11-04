مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارتي الزاوية وحدائق القبة التعليمية

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين جولة تفقدية لمدارس العاصمة لمتابعة انتظام سير وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

واستهلت الجولة بمدرسة القنطرة شرق الابتدائية - التابعة لإدارة الزاوية التعليمية

كما شملت الجولة مدرسة حدائق القبة الابتدائية - التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية.

وقد حرصت خلال الزيارة بمتابعة فصول المدارس ومستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة والكتابة ومتابعة التقييمات، مشددة على الجميع تصحيحها اولا بأول وكذلك تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات.

كما شددت مدير المديرية بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تحقيقًا للانضباط داخل المدارس واستخدام آليات لتحفيز الطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.



