الشعب الجمهوري بالمنيا يعيد تشكيل هيئة المكتب وأمانات المراكز

قال محمد شوقي أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، إن أمانة الحزب بالمنيا حاليا بصدد تشكيل هيئة مكتب الحزب المحافظة بشكله الجديد وبعد ذلك تشكيلات أمانة المراكز وعلى بداية العام القادم سنكون انتهينا من معظم أمانات المراكز علي مستوي المحافظة

أضاف أمين تنظيم الشعب الجمهوري، أنه مع التجديد وضخ دماء جديدة بهيئة مكتب المحافظة وأيضا بعض المراكز سيكون هناك انطلاقة قوية في الأنشطة التي تهم المواطن والفترة القادمة لن يكون هناك عمل مكتبي بل العمل سيكون بالشارع

أضاف محمد شوقي، أنه وبالتشاور مع أعضاء هيئة المكتب سيكون التركيز منصب على مجال الصحة من حيث القوافل الطبية وسيكون هناك مبادرة خاصة بالشعب الجمهوري لمعالجة الاضطرابات النفسية لدي الأطفال التخاطب وصعوبات التعلم بكل مراكز المحافظة أيضا محاربة الغلاء والاحتكار من خلال إقامة معارض للسلع الغذائية، وسيكون هناك دعم كبير من الأغطية في فصل الشتاء وأثناء احتفالية مقر الحزب الجديد سيكون هناك حفل زفاف جماعي لـ50 عريس وعروسة علي مستوي محافظة المنيا الفترة القادم كلها ستكون نزول في الشارع لكي يري ويتفاعل الناس مع حزب الشعب الجمهوري والقرب من المواطن هو هدفنا الفترة القادمة.