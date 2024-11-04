رئيس الوزراء: المنتدى الحضري العالمي يسجل هذا العام أضخم مشاركة في تاريخه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الأمم المتحدة الهابيتات عندما كان ينظم هذه النوعية من المنتديات تفضل أن تكون مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأنه يكون هناك تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في عاصمة دولة يمكن أن يسبب ضغط على الحركة داخل المدن، ولكن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي كان بمثابة تحدي لأن القاهرة مدينة كبيرة وعدد سكانها كبير يصل لـ 22 مليون نسمة.

وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أنه كان هناك ثقة أن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات للمنتدى بتواجد عدد ضخم جدًا يصل لـ 37 ألف مسجل لحضور فعاليات هذا المنتدى و72 وزير و96 محافظ وعمدة مدينة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات لضمان الحركة من وإلى المنتدى.

وتبع، أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي تمت في القاهرة تحديدًا ومصر بصفة عامة في مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة فإننا لدينا الثقة بأن يكون هذا المنتدى قصة نجاح.

وأشار إلى أن الأعداد المشاركة بالمنتدى العام الحالي هي الأعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.