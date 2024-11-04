وزارة الاتصالات تطلق برنامج "Invest IT" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع Flat6Labs

أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم برنامج "Invest IT" لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، بالتعاون بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Flat6Labs، الرائدة في مجال التمويل والاستثمار لرأس المال المخاطِر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمرحلة التمويل التأسيسي أو ما قبل الاستثمار الأولى (Pre Series A) في مختلف محافظات مصر، بما يعزز فرص حصولها على استثمارات ويعزز نموها الاقتصادي. يتكون البرنامج من مرحلتين؛ الأولى تركز على إعداد الشركات للاستثمار عبر ورش عمل وجلسات استشارية، فيما تستهدف المرحلة الثانية تشبيك الشركات مع مستثمرين محليين ودوليين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن الدولة تلتزم بدعم بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تعزز النمو والابتكار، وإنشاء مراكز إبداع رقمية بجميع المحافظات. وأضاف أن مصر تصنف بين أفضل ثلاث دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

من جانبه، صرّح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ(إيتيدا)، بأن التعاون مع Flat6Labs يعكس التزام الهيئة بتسريع نمو الشركات الناشئة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

وأكد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في دعم الشركات من مرحلة الفكرة إلى التوسع الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح هاني السنباطي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs، أن برنامج "Invest IT" يتجاوز إعداد الشركات للاستثمار، حيث يمدها بالأدوات اللازمة وشبكة العلاقات لتوسيع أعمالها، مشددًا على التزام Flat6Labs بتطوير بيئة ريادية حيوية من خلال التعاون مع إيتيدا ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

تستهدف المبادرة دعم 12 شركة ناشئة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، تشمل تقديم التدريبات وتجهيز الشركات للاستثمار وربطها بالمستثمرين. وتشترط المشاركة أن تكون الشركات في مرحلة التمويل التأسيسي أو ما قبل الاستثمار الأولى، وأن تمتلك منتجًا قابلًا للنمو.