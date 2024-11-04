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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم في قتل زوجته بالمرج للمفتي

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، إحالة متهم بقتل زوجته  للمفتي لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه،  وقررت تحديد جلسة  19 فبراير الجاري لجلسة النطق بالحكم

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم  س.ا عاطل قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد.
تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من المستشفي العام يفيد باستقبالها سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بكسور وجروح متفرقة، وعلي الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص والتحري تبين ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب كثرة طلباتها للأموال وعدم إدخارها من مرتبه شيء.
وكشفت التحريات، عن أن المتهم تعدي علي زوجته بالضرب المبرح بواسطة عصا خشبية حتي اغمي عليها فاعتقد انها مغشي عليها وتم نقلها الي المستشفي ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها
وتبين ان المجني عليها لقيت مصرعها نتيجة اصابتها بكسور متفرقة ونزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية 
عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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