السجن والغرامة لمتهم أحرز الهيروين المخدر بقصد التعاطي بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بإحراز مخدر الهيروين في بمنطقة البساتين.

كشف امر الاحالة، انه في 20/5/2024، بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة، أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهراً مخدر (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه وردت معلومات للنقيب محمد لطفي ضابط مباحث، تفيد إحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحول التي يجيز فيها القانون ذلك.

و أكدت تحرياته صحة ما ورده من معلومات وأن المتهم صادر ضده قرار من المحكمة العسكرية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١ بضبطه وإحضاره في القضية ٣٠٦ لسنة ٢٠٢٤ جنح عسكرية سرقة توجه إلى مكان تواجده وتمكن من ضبطه نفاذاً لقرار المحكمة العسكرية وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على عدد من الأكياس بفحصها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون ثبت أنه لمخدر الهيروين كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.