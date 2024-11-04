أنجامينا تهدد بالانسحاب من القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب في بحيرة تشاد

هددت تشاد بالانسحاب من القوة المشتركة متعددة الجنسيات، المكونة من خمس دول والمسؤولة عن قتال الجماعات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.



واستنكرت الرئاسة التشادية، في بيان صحفي، حسبما ذكر راديو/فرنسا الدولي/ في نشرته الإفريقية، اليوم/الاثنين؛ الافتقار إلى تضافر الجهود بعد الهجوم الذي أودى بحياة حوالي أربعين جنديا في 27 أكتوبر الماضي.

وقالت:" يبدو أن هذه القوة التي تم إنشاؤها بهدف تضافر الجهود والاستخبارات قد دخلت في حالة من السبات لذلك فنحن ندرس انسحاب تشاد نظرا لغياب تضافر الجهود، كما هو الحال دائما".

وتشكو انجامينا بانتظام من تقاعس جيرانها في مواجهة الجماعتين المنبثقتين من جماعة بوكو حرام واللتين تنتشران في المنطقة.

ومنذ عام 1994، ضمت القوة المشتركة متعددة الجنسيات كلا من "تشاد والكاميرون وبنين ونيجيريا والنيجر" وتم تشكيلها في الأصل لمحاربة اللصوصية، ثم تحولت إلى التعاون في مكافحة الإرهاب.