رئيس الوزراء: اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي رسالة مهمة بتقدير الأمم المتحدة

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالوفود التي تتواجد في افتتاح النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، والذي تستضيفه مصر، فهو من حيث الحدث والأهمية يعتبر ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد قمة المناخ والذي شرفت مصر بتنظيم النسخة الـ 27 من فعالياته بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن اختيار مصر والقاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي هي رسالة مهمة بتقدير منظمة الهابيتات والأمم المتحدة للقاهرة وكل الفعاليات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية.

وتابع، أن سعادتي اليوم مشتركة، لأنني قبل توليي مسؤولية وزارة الإسكان ثم رئيس الوزراء، كنت انتمي للهابيتات، وكنت مدير إقليمي للدول العربية في منظمة "الهابيتات" ومنذ ذلك الوقت كنا نسعى لأن تستضيف مصر هذا المنتدى.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.