فودافون بيزنس وجامعة عين شمس تنظمان مائدة مستديرة لتعزيز رقمنة القطاع الصحي في مصر

نظمت ڤودافون بيزنس بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس اليوم مائدة مستديرة وجولة تفقدية بهدف تسليط الضوء على جهود رقمنة القطاع الصحي في مصر وتحسين مستوى الخدمات الصحية. شهد اللقاء حضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الطب، الأكاديميا، وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ممثلين عن ڤودافون مصر وشركة الدلتا.

افتتح الدكتور طارق يوسف الجلسة بكلمة ترحيبية، تبعها تقديم عروض تفصيلية حول مختلف أوجه التحول الرقمي في الرعاية الصحية. وأكد المهندس محمود الخطيب، نائب رئيس ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، خلال كلمته، على أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.

وبيّن الخطيب أن التعاون بين ڤودافون بيزنس وجامعة عين شمس أدى إلى رقمنة 13 مستشفى جامعيًا، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى ودقة التشخيص الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف تحسين حياة نحو عشرة ملايين مواطن سنويًا، كما أسهم في تحقيق وفورات مالية تتجاوز 50 مليون جنيه.

وتطرق الخطيب إلى الحلول الذكية التي تقدمها ڤودافون بيزنس، مثل خدمات التطبيب عن بُعد، والتي تمكن الأطباء من متابعة حالة المرضى وإصدار التنبيهات الطارئة، مما يضمن استجابة فورية وفعالة. وأشار إلى دور أكاديمية ڤودافون بيزنس للصحة الرقمية في تدريب أكثر من 25,000 موظف في القطاع الصحي، تعزيزًا للمهارات الرقمية وفق رؤية مصر 2030.

واختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى التزام ڤودافون بيزنس بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام يخدم القطاع الصحي والمجتمع المصري بأفضل شكل ممكن.

تخللت الجلسة مناقشات معمقة حول تحديات القطاع الصحي والفرص التي يتيحها التحول الرقمي، إذ تبادل المشاركون الرؤى حول أهمية التعاون بين القطاعات لضمان تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة تتوافق مع احتياجات المواطنين المتزايدة.