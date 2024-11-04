وزير الإسكان: المنتدى الحضرى العالمى فرصة جيدة لتسويق الفرص الاستثمارية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن المنتدى الحضري العالمي هو فرصة حقيقية لعرض التجارب المصرية وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية وكافة الجهات المشاركة في المنتدى، موضحًا أن النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي شهد حضور كبير لدرجة أنه تجاوز عدد المسجلين لحضور فعاليات المنتدى أكثر من 30 ألف مسجل.

وأضاف "الشربيني" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن هناك مشاركات واسعة لأكثر من 182 دولة بوجود 72 وزير بخلاف باقي المشاركين، موضحًا أن الدولة المصرية تدخل المنتدى وأعينها منصبة على العديد من المكتسبات وأولها نقل التجربة المصرية وبالأخص الدول الأفريقية، بجانب فكرة تصدير العقار والمحفظة المتنوعة من الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية من الأراضي التي نحاول من خلال المنتدى تسويقها.

وأردف، أن المنتدى سيشهد فتح المجال للشركات المصرية لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود عمل مع الدول المشاركة، فضلا عن ان الموتمر فرصة حقيقية لتصدير العقار المصري للخارج .

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.