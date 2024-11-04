تجدد خلافات قديمة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية الشوبك الشرقي

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في مشاجرة نشبت بين عدد من الجيران بأحد قرى مركز الصف جنوب الجيزة.

وأفادت التحقيقات بأن المشاجرة أسفرت عن سقوط 4 مصابين، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وسماع أقوال شهود العيان، وإفادة التقرير الطبي الخاص بالإصابات التي لحقت بالمصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الشوبك الشرقي دائرة مركز الصف جنوب المحافظة، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة إثر تجدد خلافات قديمة بين طرفين ، مما أسفر عن سقوط 4 مصابينهم : " حسام.س 45 سنة، وابنه خالد 21 سنة، ومحمد. س 34 سنة، وأحمد. ش 26 سنة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.