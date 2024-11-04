ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجدد خلافات قديمة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية الشوبك الشرقي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في مشاجرة نشبت بين عدد من الجيران بأحد قرى مركز الصف جنوب الجيزة.

 وأفادت التحقيقات بأن المشاجرة أسفرت عن سقوط 4 مصابين، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وسماع أقوال شهود العيان، وإفادة التقرير الطبي الخاص بالإصابات التي لحقت بالمصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الشوبك الشرقي دائرة مركز الصف جنوب المحافظة، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة إثر تجدد خلافات قديمة بين طرفين ، مما أسفر عن سقوط 4 مصابينهم : " حسام.س 45 سنة، وابنه خالد 21 سنة، ومحمد. س 34 سنة، وأحمد. ش 26 سنة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة الصف الجيزة 4 مصابين النيابة قرية الشوبك الشرقي