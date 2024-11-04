وزير الإسكان: المنتدى الحضرى العالمى فرصة لعرض التجارب المصرية وتبادل الخبرات

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ان استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي يأتي بعد العديد من المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات السابقة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "الشربيني" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية لديها رصيد كبير من التجارب المميزة التي تمكنت فيها الدولة المصرية من تحقيق قصص نجاح مختلفة ومتنوعة فيها.

وتابع، أن المنتدى الحضري العالمي هو فرصة حقيقية لعرض التجارب المصرية وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية وكافة الجهات المشاركة في المنتدى، موضحًا أن النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي شهد حضور كبير لدرجة أنه تجاوز عدد المسجلين لحضور فعاليات المنتدى أكثر من 30 ألف مسجل.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.