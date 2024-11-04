جامعة سوهاج تشارك في افتتاح معرض مقتنيات مقبرة "ونى الأكبر"

شاركت كلية الآثار بجامعة سوهاج في افتتاح معرض مقتنيات مقبرة "وني الأكبر" أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد، والذي نظم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار متمثلة في متحف سوهاج القومي وجامعة ميتشجان، ومنطقة آثار سوهاج، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، الدكتور فهيم فتحي حجازي عميد كلية الآثار بالجامعة، وعدد من كلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واكد الدكتور حسان النعماني، أهمية مشاركة الجامعة في مثل هذه المعارض والفعاليات التي تدعم التواصل وتسلط الضوء على جهود المتاحف ودورها في دعم التراث والثقافة وحفظ التراث واستحضار التاريخ، وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحي، مضيفا أن متحف سوهاج القومي

يُعد من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية للمحافظة بموقعه المتميز، ويشتمل على مساحات واسعة للسياح ولأهل سوهاج ويضم 7 قطع أثرية كبيرة وبعض المستنسخات من الفن المعاصر.

وقال الدكتور فهيم حجازي، إن المعرض الجديد بالمتحف يضم كافة مقتنيات ونقوش مقبرة " وني الأكبر "، التي تم اكتشافها عن طريق بعثة " مارييت " وبعثة جامعة " ميشيغان "، والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1858م، بواسطة " أوغست مارييت" الذي نقل المقتنيات التي وجدها أولا إلى بولاق في الجيزة، ثم إلى المخازن في سقارة، وقد تم لاحقا نقلها إلى المتحف المصري بالقاهرة، وبموافقة من المجلس الأعلى للآثار أعاد مشروع "ميشيغان" اكتشاف المقبرة عام 1999م، ونجح في العثور على المزيد من القطع الأثرية الخاصة ب " وني " .

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