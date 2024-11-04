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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

29 نوفمبر.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا جديدا في الكويت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي يوم 29 من نوفمبر الجاري على هامش فعالية "رود راش" السنوية في الكويت في دورتها الـ13 وهي سباق سيارات حصريا للسيدات.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، منها اه يا ليل، ولا عمري جتلك، أنا مش مبيناله، أنا مش بتاعة الكلام دة وغيرهم.

يشار إلى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعلنت مؤخرh دخول شيرين عبد الوهاب القائمة بعد تحقيقها رقمًا يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية، حيث واصلت على مدى 11 أسبوعًا، تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجًا على منصة "بيلبورد عربي"، وصعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.

نوفمبر شيرين عبدالوهاب تحيى حفلا الكويت