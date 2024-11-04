الخميس المقبل.. عيد الكاريكاتير المصري

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض " عيد الكاريكاتير المصري الرابع نسخة مصطفى حسين " بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستمر المعرض حتى 17 نوفمبر 2024.

يعد متحف محمود مختار الثقافى، أول متحف لمثال مصرى وأنشئ تكريمًا وتخليدًا لذكراه وتقديرا لفنه ونبوغه، ويقع المتحف فى أجمل بقعة فى القاهرة وسط حدائق الجزيرة وداخل حديقة الحرية وفي مواجهة دار الأوبرا المصرية، وهو تابع لقطاع الفنون التشكيلية.

ويعتبر مختار هو المثال الأول فى العصر الحديث الذى عبر فى أعماله عن شخصية البلاد وأعاد فن النحت ثانية فى ثوب جديد، منذ أن توقف الفن المصرى بانتهاء العصر الفرعونى، ويحتوي المتحف على عدد 175 عملا من أعمال مختار المنفذة بمختلف الخامات، بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت، وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها، وقد تم إعادة افتتاح المتحف في شكل جديد بعد ترميمه وتطويره ليتوافق مع أحدث أنطمة العروض المتحفية.