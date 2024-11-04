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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التنمية المحلية: نتمنى أن يخرج المنتدى الحضري العالمي بحلول واستراتيجيات سهلة التنفيذ

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية منال عوض
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قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة لها دور في المنتدى الحضري العالمي في جلسات كثيرة وفعاليات يمكن من خلالها عرض تجارب الوزارة في سد الفجوات ما بين وجه قبلي ووجه بحري من خلال مشروع تطوير وتنمية الصعيد والمبادرة الأهم وهي حياة كريمة لسد الفجوة بين الحضر والريف.

وأضافت "منال" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أقيم على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الإثنين، أنها تتمنى أن تظهر الفعاليات مجهود الدولة المصرية في الـ 10 سنوات الأخيرة، مؤكدة أن المنتدى يشهد مناقشة 6 موضوعات أساسية والذي تقوم على اساسها أكثر الفعاليات والمنتدى.

وتابعت، أن وزارة التنمية المحلية ستطلق مبادرتين لتنمية اللامركزية لتطوير الإدارات المحلية والمبادرة الثانية هي أطلس المدن المصرية المستدامة، قائلة: "نتمنى أن يخرج المؤتمر بحلول واستراتيجيات سهلة التنفيذ على أرض الواقع".

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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