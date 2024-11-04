وزيرة التنمية المحلية: سعداء باختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها باختيار القاهرة لاستضافة فعاليات المنتدى الحضري العالمي، قائلًا: "دا بيدينا فرصة لاستعراض التراث الثقافي والمعماري لمدينة القاهرة.

وأضافت "منال" في في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أقيم على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعتبر فرصة لعرض إمكانية مصر في الجمع ما بين الحداثة وتطوير الهوية الثقافية مثلما حدث في مدينة القاهرة.

وتابعت، أن هناك عدد من الوفود زاروا مناطق تطوير العشوائيات والعاصمة الإدارية وهي فرصة جيدة ومهمة، مؤكدة: "نتطلع أن تشهد فعاليات المنتدى إيجاد حلول للقضايا ذات الصلة بالتحضر مثل تغير المناخ والزيادة السكانية".

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.