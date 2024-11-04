الانتخابات الأمريكية 2024| متى يتم الإعلان عن الرئيس الجديد؟

يتجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ستصبح الرئيسة القادمة للولايات المتحدة، أو ما إذا كان دونالد ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية.

في الأسابيع الأخيرة، اشتدت المنافسة بين المرشحين، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الوطنية وتلك المتعلقة بالولايات المتأرجحة تقاربًا بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات في 5 نوفمبر. وتشير التوقعات إلى احتمالية حدوث نتائج متقاربة في عدة ولايات، مما قد يتطلب إعادة فرز الأصوات.

ومن المحتمل أيضًا أن يتأخر إعلان النتائج بسبب التغييرات التي طرأت على إدارة الانتخابات في بعض الولايات منذ عام 2020، بما في ذلك جميع الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد مصير الانتخابات في النهاية.

في المقابل، سُرعت عملية فرز الأصوات في أماكن مثل ميشيغان، كما أن نسبة التصويت عبر البريد ستكون أقل بكثير هذه المرة مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت خلال جائحة كوفيد-19.

وبالنظر إلى هذه العوامل، فإن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة؛ قد يتم إعلان الفائز ليلة الانتخابات أو في صباح اليوم التالي أو ربما بعد أيام أو أسابيع.

متى تم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020؟

أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، لكن شبكات التلفزيون الأمريكية لم تعلن فوز جو بايدن حتى صباح السبت 7 نوفمبر.

في ليلة الانتخابات، شعر مؤيدو ترامب بالثقة بأن النصر قريب، ولكن في الواقع، كان كل من بايدن وترامب على مقربة من الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا اللازمة للفوز بالرئاسة.

ورغم أن معظم الولايات حسمت نتائجها خلال 24 ساعة، فإن بعض الولايات الرئيسية مثل بنسلفانيا ونيفادا تأخرت في إعلان النتائج. وفي صباح يوم السبت، دفعت مجموعة جديدة من الأصوات في بنسلفانيا شبكات الأخبار إلى توقع فوز بايدن في الولاية، مما منحه الأغلبية المطلوبة.

متى تُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية عادةً؟

تعود الناخبون في الولايات المتحدة إلى معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية في ليلة الاقتراع أو على الأقل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

في انتخابات عام 2016، على سبيل المثال، تم إعلان فوز ترامب قبل الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي. أما في عام 2012، فقد تم إعلان فوز باراك أوباما بولاية ثانية قبل منتصف الليل.

لكن هناك استثناءات مثل انتخابات عام 2000 بين جورج بوش وآل غور، حيث تأخر حسم النتيجة حتى 12 ديسمبر، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز في فلوريدا.

الولايات الرئيسية التي يجب مراقبتها

تبدأ عملية إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، ومن المتوقع أن تكون النتائج الرئيسية في الولايات المتأرجحة مثل أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، نورث كارولينا، بنسلفانيا وويسكونسن هي التي ستحدد الفائز.

كيف تتم عملية فرز الأصوات؟

عادةً، تبدأ عملية فرز الأصوات بالتصويت الذي جرى في يوم الانتخابات، يتبعه فرز الأصوات المبكرة والأصوات البريدية. يُشرف المسؤولون المحليون على عملية التحقق والفرز بدقة، حيث تُفحص كل بطاقة اقتراع للتأكد من عدم تعرضها لأضرار، ويتم إدخال الأصوات في أجهزة المسح الإلكتروني لتسجيل النتائج.

ما الذي قد يؤخر إعلان النتيجة؟

قد تؤدي الفروقات الضئيلة بين المرشحين إلى تأخر الشبكات الإعلامية في إعلان النتائج، كما أن احتمال إعادة الفرز والطعن القانوني قد يزيد من التأخير.

قد تؤدي أيضًا أي اضطرابات مرتبطة بالانتخابات أو مشكلات في فرز الأصوات، مثل التي حدثت في جورجيا خلال انتخابات 2020 عندما انفجر أنبوب مياه في أحد مراكز الفرز، إلى تأجيل إعلان النتائج.

ماذا يحدث إذا تم الطعن في النتائج؟

بعد الانتهاء من عملية فرز كل الأصوات، وإتمام عمليات إعادة الفرز إذا لزم الأمر، يتم تصديق النتائج رسميًا. يلتقي الناخبون في الكلية الانتخابية في ولاياتهم في 17 ديسمبر لتقديم أصواتهم، ويتم إعلان النتائج النهائية في جلسة مشتركة للكونغرس في 6 يناير.

متى يتم تنصيب الرئيس؟

سيتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم الاثنين 20 يناير 2025، وهو الحدث الذي سيشهد أداء الرئيس للقسم وتوجيه خطاب تنصيبه، ليبدأ بذلك فترة ولايته الجديدة.