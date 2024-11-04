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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير البرنامج الأممي للمستوطنات: المنتدى الحضري يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة

آنا كلوديا روسباخ
آنا كلوديا روسباخ
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قالت آنا كلوديا روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنه لابد من تشكيل مستقبل مجتمعاتنا لمواجهة التحديات الحضرية .

وأضافت "آنا كلوديا" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أقيم على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن هناك سعي لتحقيق الأهداف الإنمائية وتوطينها من خلال المنتدى الحضري العالمي.

وتابعت، أن هناك ما يقرب من 600 حدث يشهدها المنتدى الحضري العالمي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة.

وانطلقت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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