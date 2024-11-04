محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية العيد القومي الـ68 للمحافظة بالبرلس

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إحتفالية العيد القومي للمحافظة، بمناسبة الذكرى الـ68 لانتصار معركة البرلس البحرية، 4 نوفمبر1956م، تكريمًا للشهداء، الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، وذلك بمدينة برج البرلس، موضحًا أن معركة البرلس التاريخية رمزًا للصمود والتحدي والفداء والبطولة حيث شهدت مقاومة بطولية من البحرية المصرية ضد أساطيل العدوان الثلاثي، وتميزت بإقدام واستبسال الطاقم المصري في التصدي للسفن الحربية الأجنبية، رغم الفارق الكبير في العدد والقوة، مما يعكس روح الصمود والتحدي التي يتمتع بها الشعب المصري وقواته المسلحة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامر عبدالله ندا، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، والعميد وليد إسماعيل حسن، قائد أول لنشات صواريخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد نادر عثمان، قائد حرس حدود المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والرائد محمد عبدالسميع، قائد مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بالبرلس، والمقدم إسلام محمد القصبي، قائد الكتيبة 109 حرس الحدود، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح والقطاعات الخدمية، وعدد كبير من أهالي مدينة برج البرلس، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

في بداية الاحتفالية، قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامر عبدالله ندا، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية، ثم قام بغرس أول نخلة بجوار النصب التذكاري، ثم التقي بالمشاركين في الاحتفالية، ثم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان معركة البرلس البحرية، وفيلم تسجيلي بعنوان إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة كفرالشيخ، ثم كلمة محافظ كفرالشيخ، ثم تقديم درع القوات البحرية لمحافظ كفرالشيخ، وتقديم درع المحافظة لقائد القوات البحرية، ثم السلام الوطني لجمهورية العربية.

وفي كلمته، قال محافظ كفرالشيخ، نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيال من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة البرلس البحرية فى الرابع من نوفمبر عام 1956، والتي كانت نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، ففي هذا اليوم التاريخي، تصدى أبطال البحرية المصرية جنبًا إلى جنب مع أبناءنا من أهالي البرلس الأبطال، بكل شجاعة لقوات الأسطولين الفرنسي والبريطاني، رغم التفوقِ في العتاد، مقدمين لنا درسًا خالدًا في الشجاعة والتضحية، مجسدين أسمى معاني الوطنية والإخلاص في سبيل الوطن.

وقدم محافظ كفرالشيخ، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء، سائلًا الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، كما قد تحيةً إجلال وتقديرٍ لكل فرد شارك ويشارك في بناء هذه المحافظة العريقة.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ في الذكرى الـ68 لانتصار قواتنا البحرية الباسلة في معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، في 4 نوفمبر 1956م، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء، فالشهداء هم منارة نضيء بها دروبنا، وعلينا أن نحافظ على إرثهم ونواصل مسيرتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن نصب تذكاري محافظة كفرالشيخ بالبرلس والذي ينطلق منه الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم يعرف بـ"النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية"، ويقع هذا النصب في مدينة برج البرلس، ويخلد ذكرى معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، حيث يضم تمثالًا يجسد مشهد المعركة، ويعد رمزًا للفداء والبطولة التي أظهرها أبطال البحرية المصرية، ويشمل التصميم لوحات ونقوش تظهر أسماء الشهداء، وتفاصيل المعركة، ويعتبر معلمًا ثقافيًا وتاريخيًا يستقطب الزوار للاطلاع على جزء مهم من تاريخ المقاومة المصرية.

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