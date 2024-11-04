المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي تحالف كبير نسعى فيه للتغلب على مشاكل الإنسان

قالت آنا كلوديا روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المنتدى الحضري العالمي يعتبر تحالف كبير نسعى فيه للتغلب على مشاكل الإنسان، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم.

وأضافت "آنا كلوديا" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أقيم على هامش المنتدى الحضري العالمي، أنه تم مناقشة الكثير من القضايا الخاصة بالمدن والتراث وأن مصر دولة بها ثقافة وتراث.

وتابعت، أنه لابد من تشكيل مستقبل مجتمعاتنا لمواجهة التحديات الحضرية، مؤكدًة: "هدفنا تحقيق الأهداف الإنمائية وتوطينها".

وانطلقت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.