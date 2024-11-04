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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشارك في افتتاح معرض المنتدى الحضري العالمي.. صور

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فى فعاليات المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور أنا كلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولى الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

والمعرض مقام على مساحة ٢٠ ألف م٢، وتشارك به ٥٢ دولة، و١١٥ عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية، ويقام الجناح المصري على مساحة ١٥٠٠ م٢، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى ١١ مطورًا عقاريًا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

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