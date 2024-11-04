طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، بشأن عدم تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي.

وأكدت "حارص" أهمية وضرورة تنسيق وتنظيم تلك السيارات أمام مطار القاهرة الدولي، حفاظا على الشكل الحضاري لمصر أمام الأجانب والمصريين، موضحة: أن صورة تلك السيارات أول انعكاس يأخذه الأجنبي عند نزوله للقاهرة ، لذلك لابد أن تليق أول صورة يأخذه السائح ببلد عظيم كمصر.

وأكد مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إنه سيتم التشغيل التجريبى لتطبيق ذكي على الهواتف من خلال باركود يوم 15 نوفمبر الجاري لضمان عدم تدخل العنصر البشرى من خلال التعاقد مع 23 شركة ليموزين و400 سيارة.



جاء ذلك بحضور ممثلين لشركة مصر للطيران منهم رئيس ميناء القاهرة الجوي، ورئيس مصر للطيران للخدمات الجوية، ورئيس قطاع المطارات بالمصرية للمطارات، ورئيس مصر للطيران للصيانة، ومدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.