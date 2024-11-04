ضمن "بداية".. استمرار تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"والتي أطلقتها القيادة السياسية ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، وانعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كافة وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات ،والتي تتسم بالتنوع والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية،لتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية بمختلف الشرائح والمراحل العمرية

جاء ذلك خلال تفقده للأنشطة والجهود المنفذة ضمن فعاليات المبادرة، والتي استضافها مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الفعاليات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ووفق البرنامج الميداني ، الذي أعدته لجنة التنمية البشرية تحت إشراف نائب المحافظ "بلال حبش" رئيس لجنة التنمية البشرية، حيث شارك في فعاليات "اليوم": الصحة،الشباب والرياضة، التضامن ،الأوقاف ،الثقافة، السياحة، التربيةوالتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،الكنيسة ،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة،التأمين الصحي ،الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،مؤسسة نهضة بني سويف،مركز الإعلام، وحدة السكان

واستهل المحافظ زيارته لمركز الشباب،بتفقدمجموعة من الأنشطة والعروض الرياضية لمديرية الشباب والرياضة قدمها براعم وشباب مراكز الشباب وشملت( استقبال لأندية التطوع ،مهرجان كشفي ،يوم رياضي يتضمن عروض كارتيه - كونغ فو ،معرض لأندية الفتاة ،ندوة عن الصحة النفسية ،مركز التخاطب ،عرض رياضي لشعبة العروض الرياضية ،ورشة عمل تدريبية عن المهارات الحياتية)، بجانب تفقد سير أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل (خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"،عيادةمتنقلة لتنظيم الأسرة"حملة حقك تنظمي"،عيادة علاج طبيعي،حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري،ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية،تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس،بينما تضمنت جهود وأنشطة مرفق الإسعاف بندوة توعوية وعرض الخدمات التي يقدمها المرفق

فيما شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن : تقديم خدمات من مكتب التأهيل الاجتماعي للاستعلام ، تسليم فيزات تكافل وكرامة، وقامت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بعقد ندوة عن الصحه الإنجابيهة والوقاية من سرطان الثدي بمستهدف 100 سيدة ، تقديم خدمات الصحه الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان بمركز تنظيم الأسرة التابع للجمعية بالغمراوي ، ومركز التمام بعلي بن أبي طالب بمستهدف 200 سيدة، بجانب مشاركة 22 جمعية بحزمة من الأنشطة الاجتماعية والصحية،تضمنت(معارض هند ميد ومشغولات ومفروشات، قافلة عيون ، معرض وجبات جاهزة للمرأة العاملة، اختبارات ذكاء للأطفال، عرض لنظام قراءة للمكفوفين،مسرح تفاعلي من الرائدات)، فيما شاركت المنطقة المركزية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوزيع كراتين سلع غذائية بالمجان على الأسر الأكثر استحقاقا،بجانب سيارات سلع غذائية بأسعار مدعمة،في حين شاركت وحدة السكان بتدريبات لتفعيل المبادرات في مجال القضية السكانية (ألف قائد سكاني ، تحدث معه، بناء) وشارك صندوق مكافحة المخدرات بمحاضرة توعوية عن الوقاية من التدخين والإدمان وطرق وأساليب العلاج

وقامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية، فيما شاركت المنطقة الأزهرية بعرض إنشادي"نحن فتيات القرآن"،ونشيدكشفي "فريق الكشافة بالزي"، وقيام طالبتين بإداء بعض الأناشيد الدينية، بجانب عمل معرض للنشاط الفني وورشة عمل في الرسم،علاوة على ندوة تثقيفية دعوية تحت إشراف منطقة الوعظ ببني سويف حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد حسن،في حين شاركت الثقافة بعقد محاضرات وورش ومعرض فنون تشكيلية ،بينما شاركت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بتنظيم ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود تنشيط السياحة الداخلية،وتوزيع كتيبات عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وشاركت مديرية التعليم بعدد من الجهود والأنشطة ، تمثلت في(عمل استقبال شرفي بمدخل مركز الشباب، عرض كاراتيه ، ألعاب ترفيهية،أوبريت عن ملحمة أكتوبر،فقرات إذاعية ، معرض مصغر عن الصحافة،أنشطة علمية" تجارب علمية /سحر العلوم"،أوبريت غنائي " حلاوة شمسنا "، ولوحات وبانرات عن المبادرة، رسومات وأعمال فنية - قصيده في حب مصر – عزف أغنية فيها حاجة حلوة - اسكتش عن أضرار مواقع السوشيال ميديا)، بينما قامت مديرية العمل بعقد ندوة توعوية عن السلامة المهنية بعنوان" سلامتك تهمنا" ومكتب تشغيل وشكاوى علاقات عمل ، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعرض لأعمال التوعية،ورشة رسم وتلوين ، وورشة سباكة خفيفة للسيدات،

وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن أهم التوصيات لزراعة محصول القمح من تجهيز الأرض للزراعة وعمليات الخدمة وانتقاء التقاوي المعتمدة، بجانب تنظيم معرض مستلزمات الإنتاج من آلات ظهرية للرش ومخصبات وتقاوى وعسل أبيض بأسعار مدعمة، ينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30% ،بجانب توفير سيارة غاز وبيعها بسعر 150 جنيهاً للأسطوانة،علاوة على باكية لبيع الأدوات والمستلزمات الدراسية، وشاركت الكنيسة بعقد ندوة عن أهمية العمل التطوعي

فيما قام فرع المجلس القومي للمرأة بعقد تدريب علي حرف يدوية،وتسليم بطاقات رقم قومي للسيدات تم استخرجها بالمجان،تقديم توعية قانونية للسيدات للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى في لقاء مع محاميات مكتب الشكاوي ، بالإضافة إلى إطلاق حملة طرق الأبواب في عددمن القري والتي تستمر لمدة 3 أيام للتعريف بالمبادرة والخدمات والأنشطة التي تقدمها، بجانب مشاركة المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن المشكلة السكانية والزواج المبكر ، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن أسس التربية الإيجابية السلمية وورسائل تثقيفية في مبادرة مشورة ألف يوم ذهبية

وشارك فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا،التقزم، وفيروسC ،وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية،وقام الطب البيطري بعقد قافلة علاجية مجانية بوحدة بندر بني سويف البيطرية ، بالتوازي مع عقد ندوة إرشادية وتوعوية المواطنين " بمركز الشباب "، بينما قام مركز الإعلام بعقد حوار عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية وكيفية الاستفادة منها ،وعمل تدريب للرائدات والقائد السكاني على مهارات تقديم المشورة في مجال الإعلام السكاني ، بجانب جلسة عامة حول الممارسات الضارة وقضية زواج الأطفال ومعلومات عامة عن سلامتك تهمنا

وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتسليم شهادات للمتحررين من الأمية، وعمل استكتاب للدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية ، إضافة غلى عقد ندوة دينية بالتعاون مع الأوقاف والأزهر عن أهميةالتعليم ، في حين شهدت المبادرة مشاركة متميزة من مؤسسة نهضة بني سويف،تضمنت(قافلة طبية مكونة من 8 تخصصات مختلفة لتوقيع الكشف وتوزيع العلاج بالتعاون مع مستشفي جامعة بنى سويف، وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية ، توزيع مواد غذائية لاحتياجات دور الأيتام ،وسداد مصروفات دراسية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا، بجانب توزيع عدد من سماعات طبية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز ، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع تسليم رخص تشغيل وشهادات تصنيف وتمتع بالمزايا الواردة بالقانون

ورافق المحافظ كل من:"بلال حبش"نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية،علي يوسف رئيس مدينة بني سويف د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة،محمد سيد البحيري"مقررلجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان،هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة ،جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين،أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم،د.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،الدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، أسامة وليم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ،حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمل عزور وكيل مديرية التضامن،أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،رانيا عزت مدير عام السياحة، د. محمد فؤاد مدير عام فرع التأمين الصحي، محمد سعد مدير عام مركز الإعلام لشمال الصعيد،وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف ، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.