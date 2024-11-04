المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة تشكر الحكومة المصرية على استضافة المنتدى الحضري العالمي

أعربت آنا كلوديا روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن فخرها واعتزازها وشكرها للحكومة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي وأن تقدم كل الدعم الكبير لبرنامج الأمم المتحدة، لبحث كيف يمكن مواجهة التحديات الحضارية.

وأضافت "آنا كلوديا" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أقيم على هامش المنتدى الحضري العالمي، أن المنتدى يقام في القاهرة بلد التاريخ والتي بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل، والمنتدى ينظم في أفريقيا لأول مرة منذ إقامة المنتدى الأول للمنتدى الذي أٌقيم في نيروبي عام 2002.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.