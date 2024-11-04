"الزراعة" تقدم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي البساتين بالغربية

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن ذلك يأتي طبقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بتكثيف دعم المزارعين فنيا والمتابعة الدورية لهم، والمرور على الزراعات، والتواصل المستمر مع المزارعين.

وأضاف عطا أنه تم المرور على بعض من نطاقات مراكز محافظة الغربية وذلك لتقديم الدعم الفني والإرشادى للمزارعين خلال هذه الفترة مع التوعية بنظم الري الحديث وضرورة التحول لهذه الأنظمة بما يتلائم مع كل محصول.

وأضاف أنه تم المرور والتواصل مع مزارعي الحاصلات البستانية: فاكهة، خضر، نباتات طبية وعطرية، نخيل، صوب زراعية، فضلا عن المشاتل وذلك بعموم الجمهورية مع متابعة تفعيل القرارات الوزارية المكاتبات المنظمة لأعمال البساتين.

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