"الزراعة" تصدر العدد 23 من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٢٣ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة محصول القمح.



ويشمل عدد هذا الشهر ملف خاص بالاستعداد لموسم زراعة القمح، وأهم التوصيات الواجب على المزارعين اتباعها، من أجل موسم ناجح وإنتاج وفير من المحصول.

كما أشار أيضا العدد الى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الزراعة لمتابعة عدد من ملفات العمل، إضافة إلى اهم المحطات والرسائل خلال زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الأردن.

وسلط العدد الضوء أيضا على تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لخبراء وزارة الزراعة في احتفالية يوم الغذاء العالمي، كذلك الحملات المكثفة لدعم المزارعين في جميع المحافظات، في ضوء حملة معاك في الغيط، وغيرها من الموضوعات المتنوعة، ومقالات الخبراء في القطاع الزراعي.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الصوتية والمرئية:

https://avic-malr.com/malr/