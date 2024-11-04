برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم من الإصابة

تأكد استمرار غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباريات في الفترة المقبلة بسبب مُعاناته من آلام في عضلات البطن السفلية، ستبعده عن المباريات.

وغاب ياسر إبراهيم عن قائمة الاهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري بعدما اشتكى من الإصابة في مباراة العين الإمارتي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال .

ويحتاج ياسر إبراهيم لفترة تراوح بين أسبوع إلى 10 أيام حتى يتعافى من الإصابة بشد في عضلات البطن السفلية.

ويخوض ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي وضعه الجهاز الطبي في الوقت الحالي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.