الأونروا: حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم /الإثنين/ أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "إنهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.



وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا قرارها بحظر أنشطة الوكالة على أراضيها.

وكان الكنيست قد أقر هذا الإجراء - الأسبوع الماضي - الذي يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

يذكر أن الأونروا أنشئت في شهر ديسمبر عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في مايو 1948. وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.