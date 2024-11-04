القوائم المالية للبنك التجاري الدولي تسجل نموًا ملحوظًا بنهاية الربع الثالث من 2024

كشفت القوائم المالية للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن زيادة كبيرة في محفظة الودائع، حيث ارتفعت إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 677.237 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

وحققت أصول البنك أيضًا نموًا ملحوظًا، إذ بلغت نحو 1.119 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بـ 834.866 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

فيما يتعلق بالأرباح، سجل البنك التجاري الدولي صافي ربح قبل الضرائب بلغ 58.621 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 31.6 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي. أما صافي الدخل من العائد فقد وصل إلى 65.682 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024.

كما أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاعًا في صافي الأرباح ليصل إلى 42.347 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ 22.409 مليار جنيه في سبتمبر 2023.

وفي قطاع التجزئة المصرفية، شهدت محفظة التجزئة بالبنك ارتفاعًا لتسجل 74.880 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 60.064 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

بالنسبة لمحفظة القروض العقارية، زادت إلى 5.227 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 4.336 مليار جنيه في نهاية العام الماضي. أما القروض الشخصية، فقد سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 52.878 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 42.508 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

وفيما يخص أرصدة بطاقات الائتمان، وصلت إلى 13.316 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 10.297 مليار جنيه في ديسمبر 2023. وارتفعت الحسابات الجارية والمدينة لتصل إلى 3.458 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنةً بـ 2.922 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

ملخص الأداء المالي للبنك التجاري الدولي – مصر حتى سبتمبر 2024: