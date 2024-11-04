ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 89% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن تحقيق البنك لنمو كبير في أرباحه بنسبة 89% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأشار البنك، في إفصاح قدمه لبورصة مصر اليوم، إلى أن صافي أرباحه بلغ 42.34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بأرباح بلغت 22.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع مراعاة حقوق الأقلية.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد للبنك خلال نفس الفترة من العام الجاري ليصل إلى 65.68 مليار جنيه، مقابل 37.73 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، أظهرت النتائج المالية للبنك التجاري الدولي ارتفاع أرباحه المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر إلى 42.55 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.