بالفيديو.. مدرب منتخب كرة السرعة: "توجنا بالبطولة بفضل مجهود أولادنا"

قال الكابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة، إن بطولة كأس العالم لكرة السرعة كانت للكبار والناشئين، بالتالي مصر حصلت على العلامة الكاملة في الناشئين بالفوز بـ7 ميداليات ذهبية، كما فازت بـ9 ميداليات ذهبية في الكبار، مضيفًا: "فوزنا بفضل ولادنا ومجهودهم، والحمدلله كانت بطولة رائعة تنظيميا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أثنى على التنظيم والأداء".

وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن بطولة كأس العام لكرة السرعة كانت أكثر من رائعة تنظيميًا وفنيًا ومهاريًا وكانت شيء رائع في حب مصر"، موضحًا أن البطولة شهدت مشاركة الكثير من الدول مثل بولندا وفرنسا وألمانيا والكويت وتونس والمغرب والهند والعراق،.

وتابع، أن هناك أندية مصرية كثيرة تهتم بكرة السرعة مثل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، ونادي هليوبوليس، والدسوق، والقناة، والصيد، والمقاولين العرب، والزهور، ووادي دجلة، والنادي الإسماعيلي، موضحًا أن هناك أندية عديدة تهتم بكرة السرعة مما أكسب منتخب مصر قوة مهارية جبارة في هذه اللعبة.

وأردف، المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة، أن بطولة كأس العالم لكرة السرعة سنوية، وهي لعبة مصرية صميمة ابتكرها المهندس محمد حسين لطفي في الستينات.