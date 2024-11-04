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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يوقع عقد أرض نادي أعضاء هيئة التدريس على مساحة 6 أفدنة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يوقع عقد أرض أعضاء هيئة التدريس
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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والمهندس حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اليوم، عقد أرض نادي أعضاء هيئة التدريس بالمنطقة الترفيهية بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية ، و بحضور الدكتور ناجي رضوان   بكلية التربية الرياضية والدكتور احمد جمال أبو العزم بكلية الطب ومريم فاروق وليم مقرر إدارة العقود بالهيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن النادي الاجتماعي يقع على مساحة 6 أفدنة ويشمل مباني إدارية وأماكن ترفيهية وملاعب رياضية وحمامات سباحة، بالإضافة إلى منطقة مطاعم، ومساحات خضراء، لافتاً إلى أن النادي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات المجتمعية والتثقفية والرياضية والترفيهية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك لتوفير المناخ المناسب لهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم العلمية والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي الذى تقدمه الجامعة لأبنائها.

تجدر الإشارة إلى إهداء الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى المهندس حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة.

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