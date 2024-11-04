الخميس.. "زي الهوا" بإبداع قصر الأمير طاز

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة "زي الهوا" ، في السابعة مساء الخميس 7 نوفمبر.

تقدم الفرقة حفلها الأول بتقديم مجموعة من الأغاني منها (اشوف فيك يوم) يغنيها طارق الماحي، (عز الحبايب) لأشرف حسن، (قلبي عشقها) لمحمد ناصر، (حرمت أحبك) تغنيها مريم هانى، و(على قلبي) لعمرو عادل، (داري رموشك) لهانى هاشم، (رصيف نمره 5) لاحمد شعراوي، (مش نظرة وابتسامة) تغنيها حنان مقبل، (حلوه يا بلدي) تغنيها زينة..

تقدم فرقة ( زي الهوا) أغنيات الثمانينات والتسعينيات بشكل وتوزيع مختلف، تحت إشراف د. سامح عبد العزيز المدير الفنى للفرقة، التى تكونت نتاج اندماج نجوم فرقة (اعز الناس) وفرقة (صوت الحب) للموسيقى الغربية تحت قياده الفنان جميل الشرقاوى ود. محمد مرسى، شاركت الفرقة بعدة حفلات بدار الأوبرا المصرية، وحفلات هل هلالك بقطاع الانتاج الثقافي، والمهرجان الصيفي، ومهرجان مؤتمر الموسيقى العربية.