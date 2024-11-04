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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كندة علوش: مهرجان القاهرة ظاهرة فنية وثقافية

الفنانة كندة علوش
الفنانة كندة علوش
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أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها البالغة بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، المقرر إقامتها من الفترة 13 حتى 22 من الشهر الجاري.

وقالت الفنانة كندة علوش: "مشاركتي هذا العام عزيزة على قلبي، بسبب إختياري ضمن لجنة تحكيم مجموعة أفلام "المسافة صفر" المكونة من 22 فيلم وتتحدث عن غزة بعد الحرب".

وأضافت خلال إحدى لقاءاتها التلفزيونية: "مهرجان القاهرة ليس طقس احتفالي فقط ولكنه أيضًا ظاهرة فنية وثقافية تستطيع أن توصل أصوات الشعوب ومعاناتهم من خلالها، مهرجان القاهرة السينمائي عريق وعظيم، المهرجان ضروري للناس عشان توصل وتسمع قصص الشعوب التانية".

تفاصيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة أفلام "من المسافة صفر" التي يتم عرضها  ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي، وذلك في إطار  احتفاء المهرجان بالسينما الفلسطينية.

"من المسافة صفر" هو مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

الجدير بالذكر أن، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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