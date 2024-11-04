أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 304 مرات خلال يوم

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم /الإثنين/ أن الجيش الروسي قصف الإقليم 304 مرات في أخر 24 ساعة.



وذكر فيدوروف - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي استهدف 14 بلدة تابعة للإقليم في أخر 24 ساعة حيث نفذت القوات الروسية خمس غارات جوية على يوركيفكا ومالا توكماشكا وبريوبرازينكا وهاجم ما يصل إلى 133 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات بريمورسكي ولوبكوف وهوليايبول وششيرباكي ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا وأولهيفسكي ونوفودانيليفكا وبيلوهريا.

وأضاف أنه تم إطلاق ستة عشر صاروخًا على أراضي هوليايبول وروبوتين ونوفودانيليفكا وششيرباكي ونوفواندريفكا فيما استهدفت 150 ضربة مدفعية بلدات بيلوهيريا ولوبكوف وأوريخوف وهوليايبول وشيرباكي ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ونوفودانيليفكا وبيلوهيريا وأولهيفسكي.. مشيرًا إلى تلقي 23 تقريرًا عن أضرار في المباني السكنية والبنية التحتية.