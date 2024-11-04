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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد
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قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، وأثرت في البداية على محافظة مطروح بشكل كبير وبالتالى أثرت علي باقي محافظات الساحل الشمالي.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية بدأت تتأثر بأمطار رعدية بشكل كبير وهذه الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ما بين متوسطة ورعدية على أغلب هذه المناطق.

وتابع، أن فرص الأمطار تقل تدريجيًا كلما ابتعدنا عن السواحل الشمالية، وهناك اليوم فرص لسقوط الأمطار بشكل أقل شدة على محافظات الوجه البحري ومدن القناة، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ستكون خفيفة وعلى فترات ومناطق متفرقة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد ستبدأ الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري وستكون أقل شدة وسيكون بداية انتهاء و تلاشي حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

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