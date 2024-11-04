ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فقرة تسديد على المرمى في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقام اللاعبون بالتسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديدات لدى الجميع.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبلة باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز

فقرة تسديد الدوري المصري الزمالك سموحة مران الزمالك