فقرة تسديد على المرمى في مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام اللاعبون بالتسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديدات لدى الجميع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبلة باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز