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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بإجراء 5496 عملية.. طب وجراحة العيون بـ"سوهاج الجامعي" يقضي على قوائم الانتظار

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في إنهاء قوائم الإنتظار المسجلة و المحولة اليه، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية.

وقال النعماني إن مستشفيات سوهاج الجامعية تبذل جهود مضنيه للقضاء على جميع قوائم إنتظار الجراحات الحرجة والعاجلة في كافة التخصصات، والتى تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضي، لتخفيف المعاناة على غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه تم اجراء العمليات تحت إشراف نخبة من اساتذة العيون بقسم طب وجراحة العيون حيث نجح القسم منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم  في اجراء ٥٤٩٦ عمليه ذات مهاره.

وذكر الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، وتمت جميع الحالات علي نفقة الدولة والتأمين الصحي وتم إجراء بعض حالات الطوارئ بالقسم المجاني.

وأوضح الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس القسم انه تم انهاء جميع الحالات المسجلة لعمليات العيون خلال شهر أكتوبر بإجمالي ١٩٩  حالة منهم ٩١ حالة مياه بيضاء و٣٦ إصلاح انفصال شبكي واعتلال شبكي سكري ونزيف بالجسم الزجاجى مع حقن زيت السليكون و ١٩ حالة إزالة زيت سيليكون و١٧ حالة حول و٧ حالات جلوكوما و ٢٩ حالة حقن عقار Anti-VEGF بداخل العين.

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