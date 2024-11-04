جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي السابع لجودة التعليم

شاركت جامعة سوهاج، فى فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يقام تحت عنوان "جودة التعليم فى عصر الذكاء الاصطناعي"، وحضره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من وزارء التربية والتعليم، الاوقاف، القوي العاملة، وممثلي الأزهر الشريف، ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ونخبة من الشخصيات العامة والأساتذة والمتخصصين فى مجال التعليم، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن المؤتمر يشارك به أكثر من 1000 متخصص من الخبراء الدوليين فى مجال التعليم، وممثلي هيئات ضمان الجودة العربية والأفريقية، ورؤساء الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور حسان النعماني، بالجهود التى تبذلها الهيئة القومية لضمان الجودة فى اعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد المصرية، موضحاً أن المؤتمر جاء فى نسخته السابعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بجودة التعليم فى كل مراحله، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحسين جودة التعليم، والربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على الابتكار والبحث العلمى، لتحقيق نواتج تعليم وتعلم ذات جودة وتنافسية عالية.

وقد حضر الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المؤتمر ممثلا عن الجامعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى رصد واقع الجودة فى المؤسسات التعليمية بمصر، وتبادل الآراء والخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى مجال جودة التعليم، كما يسعى المؤتمر إلى دمج الذكاء الاصطناعي فى عمليات ضمان الجودة، عن طريق طرح مبادرات جديدة لتسهيل التنقل بين مسارات التعليم المختلفة، من أجل الإرتقاء بمستوى التعليم والتدريب فى ظل الجمهورية الجديدة والاتساق مع رؤية مصر 2030.