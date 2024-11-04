جامعة طنطا تشارك باحتفالية الذكرى الــ 75 لهيئة "فولبرايت"

شارك الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، في احتفالية الذكرى الــ 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وافتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي تُنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيدة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة فولبرايت وقيادات الوزارة.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فان الاحتفالية شهدت استعراض دور الابتكار في بناء جسور بين الأبحاث العلمية والصناعة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي للمرتبة 86، وتجمع القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع وتكنولوجي، وتثمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمساهمة برامج التبادل التعليمي والثقافي في دعم مهارات وقدرات الشباب.