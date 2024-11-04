رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر واحتفالية "فولبرايت" بالذكرى الـ75 على تأسيسها بمصر

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمؤتمر "من المختبر إلى السوق" والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت بمصر في اطار احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيسها في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الوزارات ورجال الأعمال، وذلك باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأشاد النعماني بالدعم الذي تقدمه هيئة فولبرايت للشباب والباحثين بالجامعات من خلال برامجها المتميزه بدءًا من الدراسة وإجراء الأبحاث، واكتساب الخبرات، وذلك فى إطار دعم الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية فى المجتمع، مشيدًا أيضًا بالنجاح الذى حققته جامعة سوهاج فى مجال البحث العلمي، وتصنيف 18 من الباحثين بها ضمن أفضل 2 % من العلماء على مستوى العالم طبقاً لجامعة استانفورد، وذلك من خلال الدعم والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالبحث العلمي والعلماء بالجامعات المصرية، مهنئاً علماء جامعة سوهاج المتميزين ممن وصلوا لأفضل 2% من علماء العالم والذي تم تكريمهم خلال الاحتفالية.

وأضاف النعماني انه خلال المؤتمر وجلساته الفرعية تم مناقشة عدة موضوعات مختلفة مثل الاستدامة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والصحة العامة وتطوير الأعمال والابتكار وريادة الأعمال والسياحة والتراث والفن ودور العلوم الإنسانية فى إعداد الكوادر، إضافة إلى ورش عمل وحلقات نقاش، بما يمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات عملية تحقق مفهوم التنمية المستدامة.