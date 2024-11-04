البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 30,848.56 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.29%، وصولًا إلى مستوى 3,192.32 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.44%، وصولًا إلى 8,161.74 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 11,375.76 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 38,234.44 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.06%، مسجلًا 13,540.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.57%، وصولًا إلى 6,662.91 نقطة.