جولة جديدة من التدريبات لأطفال المحافظات الحدودية في أسبوع "أهل مصر" بالأقصر.. صور

شهد قصر ثقافة الأقصر جولة جديدة من الورش الفنية والحرفية، استهلت مع ورشة التصميم الفني، قدم خلالها الفنان وائل عوض شرحا مفصلا الأطفال حول أسس التصميم كالتكوين والمزج اللوني وكيفية التعامل مع أنواع الخطوط اللينة والهندسية.

وأضاف "عوض" أن من خلال التدريبات المكثفة بتلك الورشة يمكن للطالب أن يصقل مهاراته وخبراته الفنية لتقديم عمل فني احترافي، يؤهله فيما بعد للالتحاق بإحدى الكليات المتخصصة، آملا أن يقدم الأطفال أعمالا مميزة بالمعرض الفني المقام في حفل ختام الأسبوع.

أساسيات الموسيقى والتصميم الفني

وفي ورشة الموسيقى، ناقش الفنان ماهر كمال مع الأطفال أساسيات الموسيقى، موضحا أنواع الآلات المختلفة وكيفية التعامل معها، أعقب ذلك تدريبات على عزف بعض النغمات البسيطة، لتنمية الحس الإيقاعي لديهم.

من ناحيته أشار المخرج محمد فؤاد، خلال ورشة "الأداء المسرحي" أن الهدف منها إكساب الأطفال مهارة تعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على التعبير والتواصل مع الآخرين وتحسين النطق والإلقاء، فالمسرح يعد أداة فاعلة في بناء الشخصية.

وأضاف أن الورشة تشتمل على جزء نظري للتعريف بتاريخ المسرح، وأهم عناصره ومراحل تطوره، بجانب تقديم نبذة عن أساسيات التمثيل ودور الممثل، مما يضفي على الورشة بعدا ثقافيا وتعليميا مميزا.

وأوضح "فؤاد" أن جلسة الارتجال حظيت باهتمام كبير من الأطفال ولاقت تفاعلا كبيرا، وترجع أهميتها في تعزيز مهارات التفكير السريع والقدرة على التعبير بحرية، الأمر الذي يسهم في القضاء على رهبة المسرح والتواصل بكل ثقة وطلاقة.

وخلال ورشة "الشعر" تناول الشاعر مدحت العيسوي، تاريخ شعر العامية ومراحل تطوره بدءا القرن العشرين وحتى العصر الحالي، مسلطا الضوء على بعض أعمال الشعراء من أبرزهم بيرم التونسي، فؤاد حداد، وصلاح چاهين.

وتواصلت الفعاليات مع الورشة الحرفية والتراثية، وقام المدرب ناصر عبد التواب، خلال ورشة الأراجوز كيفية تصميم الجلباب الخاص بالدمية، بجانب عدة تدريبات على استخدام "الأمانة" الخاصة بإصدار الصوت.

وفي ورشة "تحريك العرائس" قام المدرب جمال الشرنوبي، بتعليم الأطفال كيفية تصميم عروسة بخامات معاد تدويرها بطريقة بسيطة وبأقل التكاليف.

وخلال ورشة الخيامية عرّف المدرب عماد عاشور الأطفال كيفية نقل التصميم الفني على القماش، وقاموا خلالها برسم زهرة اللوتس تمهيدا لتنفيذ حقائب وخداديات، بالغرزة السحرية بأحجام مختلفة.

وقامت المدربة منى عبد الوهاب بتدريب المشاركين على كيفية تصميم جوانب حقيبة بالخرز، وشرحت المدربة نجلاء شحاتة طريقة تركيب البطانة وذلك خلال ورشة تصميم حقائب بالشبك مع التعريف بطرق تسويق المنتج.

وواصل المدرب حسنى إبراهيم تدريب الأطفال على التصميمات المختلفة كالطائرات والدبابات وغيرها، وقامت المدربة يارا محمد بتدريبهم على تصميم مشغولات يدوية بالخرز تنوعت بين الأساور والعقود بألوان وأشكال متنوعة.

فيما قدمت المدربة نجوى عبد العزيز شرحا وافيا خلال ورشة "إعادة التدوير"، لتوضيح كيفية الاستفادة من الأقمشة المستعملة، وتحويلها إلى منتجات مفيدة مثل كالحقائب والمفارش، وذلك عقب التعريف ببعض تقنيات الخياطة.

واختتم اليوم مع فعاليات الدوري الرياضي الذي شهد منافسة قوية بين الأطفال.

الأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية تنظمه هيئة قصور الثقافة وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسی رئیس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

ويتضمن الأسبوع 12 ورشة فنية وحرفية، تقدم لمائتي طفل من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، أسوان البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية منها متحف التحنيط، معبد الكرنك، متحف الأقصر، معبد الدير البحري معبد الأقصر، تختتم بجولة حرة بأسواق وكورنيش المحافظة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

يأتي ذلك استمرارا لفعاليات الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين بمشروع "أهل مصر"، المقام لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حتى ٨ نوفمبر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".



