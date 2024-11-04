رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في حفل نقابة المهندسين بالإسماعيلية لتكريم المتفوقين

شهد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الحفل السنوي الذي نظمته نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية مساء أمس الأحد الموافق 3 نوفمبر لتكريم المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، والمتفوقين من أبناء المهندسين في الشهادات العامة، بالإضافة إلى تكريم خريجي دفعة 2023 من كلية الهندسة، وذلك بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر.

وفي كلمته، وجَّه الدكتور ناصر مندور تهنئة حارة إلى المهندسين المكرمين، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يكرّم نخبة من أبناء المجتمع العلمي، الذين يُعدّون من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن في مسيرته نحو التقدم والابتكار.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لنقابة المهندسين بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد المصري على تنظيم هذا الحفل المتميز سنوياً.

وأكد " مندور" في كلمته على أهمية هذه اللحظات التي تعكس جهود المثابرة والإصرار على النجاح، مشيراً إلى أن "التكريم اليوم هو انعكاس لتفوقكم وإصراركم، وأنتم بمثابة النماذج الحية التي تجسد قيم العطاء والعمل الجاد في سبيل بناء مستقبل أفضل".

كما عبّر "مندور" عن تقديره لدور نقابة المهندسين في دعم الكوادر الهندسية الشابة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تزويد البلاد بمهندسين مؤهلين، قادرين على المشاركة في مشروعات التنمية والبناء.

تخلل الحفل أداء قسم المهندس من خريجي دفعة 2023، ثم تكريم المهندسين الذين حصلوا على درجات عليا، إلى جانب أبناء المهندسين المتفوقين في الشهادات العامة، حيث تم منحهم شهادات تقدير تكريماً لمثابرتهم ، و إصرارهم على النجاح.

كما ألقى الدكتور مهندس تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس حديثا عن نقابة المهندسين